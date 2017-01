Nou ‘Quadern de Folklore’ amb els premis de glosa escrita

El Col·lectiu Folklòric de Ciutadella ha editat el nombre 112 dels seus «Quaderns de Folklore» consistent en un recull de tots els guanyadors i finalistes del Premí Josep Vivó de Glosa Escrita, entre els anys 2010 i 2017.

La publicació aplega obres de Josep Pons Gener, Joan F. López Casasnovas, Moisès Coll i Marc Barceló i les gloses de modalitat escolar.

Malgrat que són set anys, només s’han fet cinc convocatòries perquè tal com va lamentar Josep Portella, editor dels «Quaderns», a l’etapa de Maruja Baillo com a consellera de Cultura del govern insular, del PP, es va perdre interès per a aquesta iniciativa i el premi es va convertir en bianual.

Portella recorda que als anys 80 quan el Col·lectiu Folklòric de Ciutadella va posar en marxa el Premi Josep Vivó tot just hi havien uns pocs glosadors i tots eren homes d’edat. Ressaltà que ara gràcies a la tasca de Soca de Mots el món de la glosa està ben viu i la prova és el darrer guanyador.

Per la seva banda, el conseller de Cultura. Miquel Àngel Maria, va expressar la recuperació del suport del Consell als premis i als «Quaderns».

Així mateix va admetre que la idea d’introduir un tema obligat ha restat participació al premi. Per aquest motiu, segurament la propera convocatòria serà de tema lliure.

Maria va dir que en aquest cas la baixa participació no desmereix la qualitat de la glosa guanyadora. «És un premi merescut», afirmà.

2017

Marc Barceló, un jove ferrerienc de 21 anys, ha estat el guanyador de la catorzena edició del Premi Josep Vivó de Glosa Escrita que enguany tenia Pasqual Calbó com a tema obligatori.

Admet que el tema no era fàcil i es va tenir que documentar en la figura de l’artista. Les seves gloses porten per títol «Sa calç dins ses venes» i s’inspira en els viatges del pintor maonès.

Així la cinquena estrofa diu: «Góndoles de Venècia/li marcaren es camí, per res li van fer amnèsia/ni es orígens fer morir/sense sa peripècia/que té un llaüt menorquí».

Barceló es va introduir en el món de la glosa fa uns tres anys de la mà de Soca De Mots. Primer sonava la guitarra, però més tard és va llançar a la improvisació.

L’any passat ja va guanyar el torneig insular de glosa.

El glosador ferrerienc forma part d’una generació de joves que han irromput en aquest món del vers popular de Menorca.