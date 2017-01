Povedano recrea el Gran Tour de Calbó

El viatge de formació de Pasqual Calbó a Itàlia, on va passar vuit anys, i la seva posterior estada a Viena és el tema del llibre «El Gran Tour del pintor Calbó», que ha escrit Miquel Àngel Pons i Povedano (Maó, 1971).



És una història que comença quan Giuseppe Chiesa, professor de pintura del jove Calbó va recomanar als pares que se l’enviés a formar-se a Itàlia. El pintor maonès va estudiar primer a l’Acadèmia de Belles Arts de Venècia entre el 1770 i el 1774.



A la ciutat dels canals va ser protegit per l’ambaixador de l’Imperi Alemany, el comte Giacomo Durazzo que va enviar dos dibuixos seus a Viena, els quals li valgueren el mecenatge del príncep de l’Imperi Wenzel Anton Kaunitz, una medalla d’or de l’emperadriu Maria Teresa d’Àustria i una pensió per estudiar a Roma. Allò va fer possible que Calbó estigués a l’Acadèmia de França a Roma de 1774 a 1778.





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 13 de enero de 2017 o en Kiosko y Más o My News ]