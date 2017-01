Sa Cudia Cremada i la qüestió dels recintes de taula coberts

La tercera campanya d’excavacions al jaciment arqueològic de Sa Cudia Cremada podria suposar un avanç en la investigació en relació a l’arquitectura dels recintes de taula. Això permetria respondre a qüestions històricament formulades i que avui segueixen sense una resposta clara, com per exemple, si aquests eren uns espais coberts o no, o si hi estaven parcialment.



Els dos darrers estius, el jaciment del terme de Maó ha estat objecte de les «primeres excavacions en un recinte de taula, després de 25 anys», ja que les darreres es van fer els anys 90 a Binisafullet. Així ho recordà ahir una de les directores del projecte, Montserrat Anglada, qui destacà la importància que poden tenir les feines. «El setembre continuarem excavant a l’interior de l’edifici i suposam que arribarem a treure, ja, nivells més interessants que ens poden acostar més a la cronologia d’ús d’aquests edificis i a saber el moment en què es van abandonar».







