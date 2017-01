Adéu al presentador que mostrà per primer cop la música illenca a TVE

L’històric presentador de Televisió Espanyola, José Luis Barcelona, ha mort aquest diumenge als 84 anys, després d’una llarga trajectòria des del 1959, quan presentà el primer espai des dels estudis Miramar de Barcelona per a tot el país. Un periodista que va presentar a la televisió estatal dos grups menorquins, Los Parranderos i Los Diamantes.

José Luis Barcelona ha estat un dels pioners de la televisió a Espanya, i va presentar alguns dels programes més populars de finals dels anys 50 i la dècada dels 60, com ‘Mundo insólito’, ‘Reina por un día’ o ‘Salto a la fama’.

Precisament, va ser en aquest darrer espai en el qual, acompanyat per altres coneguts presentadors com José Luis Uribarri, Irene Mir i Asunción Victoria, Barcelona va donar a conèixer a l’audiència espanyola els dos grups menorquins. Los Diamantes, integrat per Ita Llambías, Benito Permuy, Mateu Sintes, Toni Guillen i Toni Server (que poc després es denominaria Los Lord’s, amb Memo Cardona en substitució de Guillen), van actuar als estudis Miramar, igual com Los Parranderos, amb Floreal Torres i Hilari i Llorenç Fluxà. Era el 17 de juny de 1964.

Així ho expressava ahir el músic Sixto Cabiró, qui recull els fets al seu llibre «Història dels grups musicals de Menorca (1960-1990)». «A Menorca va ser tot un esdeveniment, era la primera vegada que grups menorquins actuaven a televisió», diu, recordant «el televisor que es va instal·lar a la Plaça Reial de Maó per seguir el programa».