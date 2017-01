La ‘Simfònica’ aposta per un major vincle amb Menorca

Sembla que arriben temps de canvis a l’arxipèlag, i que les illes menors començaran a gaudir, un poc més, de coses que, fins ara, eren poc habituals fora de Mallorca. Es tracta de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la gerència de la qual està decidida a impulsar una major presència a Menorca i Eivissa. Una aposta que té la seva primera mostra: entre febrer i juny es faran a Menorca dos concerts de la temporada de l’OSIB, un fet totalment nou.



I és que, fins ara, la presència de la «Simfònica» a l’Illa es limitava a concerts extraordinaris com el de Sant Antoni o algun per al Dia de les Illes Balears, o a col·laboracions amb els Amics de s’Òpera de Maó. Una situació que ha provocat que, des de sempre, l’orquestra s’hagi sentit molt poc pròpia per als menorquins.



Però la situació sembla que farà un important gir, gràcies, sobretot, a la nova gerent de l’Orquestra Simfònica, la menorquina Mar Rescalvo, qui aquest dijous, a l’acte de presentació del programa d’actes de Sant Antoni, apuntà que «hem d’arribar per tots els racons de les nostres illes».



De fet, tot i que les programacions es treballen amb un any d’antelació, i malgrat que Rescalvo va accedir al càrrec el febrer del 2016, durant la segona meitat de l’any ja es van organitzar dos concerts de música de cambra per estalonar la candidatura a Patrimoni Mundial, un altre a Ciutadella, un espectacle familiar al Teatre Principal de Maó, i l’òpera «Falstaff» amb els Amics de s’Òpera de Maó.



D’octubre a juny, la «Simfònica» té una temporada estable de quinze concerts a l’Auditorium de Palma i set més a Manacor, i «durant el primer semestre vindrem amb dos concerts de temporada, tres concerts de cambra i es participarà en l’òpera dels Amics de s’Òpera». I afegeix Rescalvo que, «com que parlem de desterritorialització, els concerts es faran a diferents pobles», encara que prefereix no desvetllar encara les dates, a l’espera d’un acte de presentació.



Cal dir que l’OSIB té 76 músics, i que desplaçar tot l’equip és costós. Un aspecte en el qual s’hi treballa, per aconseguir fórmules que permetin que tots els balears puguin gaudir de la seva orquestra.





Concert de Sant Antoni



El Concert Institucional de Sant Antoni serà el 17 de gener, a les 20 hores, al Teatre Principal, en una vetllada per a la que es comptarà amb el baix-baríton alaiorenc Simón Orfila, juntament amb l’OSIB.



El concert tindrà un programa molt variat, en el que «es combinen diversos estils i passa per diverses èpoques, alhora que es podrà gaudir d’obres simfòniques, àries d’òpera i alguna cançó menorquina», avançava ahir Rescalvo.



Així, la nit s’obrirà amb l’obertura d’«El rapto de Serrallo» de Mozart, per ser aquest 2017 l’Any Pasqual Calbó i ser aquesta una obra que es va estrenar a Viena en l’època en què el menorquí visqué a la ciutat austríaca.



Simón Orfila, «una de les veus líriques més importants del moment», cantarà peces de «Don Carlo» o «Macbeth» de Verdi, i es sentiran també fragments, per exemple, de «Carmen», de Bizet.