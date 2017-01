El pregó de Sant Antoni a Ciutadella anirà adreçat al públic infantil i juvenil

L’historiador Miquel Àngel Casasnovas donarà el pregó de la festa de Sant Antoni a Ciutadella i Antoni Roca Rosell, professor d’història de la ciència i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya, serà el conferenciant de l’acte institucional del Consell insular.



El pregó de Ciutadella estarà enguany especialment adreçat al públic infantil i juvenil donat que Ciutadella acaba de rebre la distició de Ciutat Amiga de la Infància per part de la Unesco. Miquel Àngel Casasnovas explicarà l’episodi de la conquesta de Menorca de 1287 talment com si impartís una classe per a escolars. A més tres o quatre membres del Consell Infantil podran fer preguntes al conferenciant.



Aquest simpàtic acte tindrà lloc al saló gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella el dia 16 de gener a las 19 hores i comptarà també amb la participació de la batlessa, Joana Gomila.

El dia 17 es celebrarà com és tradicional una missa a la catedral que estarà presidida per el nou bisbe, Francesc Conesa i la processó dels Tres Tocs que farà el recorregut urbà habitual fins a la plaça de ses Palmeres.





Consell



Pel que fa a la conferència de l’acte institucional del Consell insular per a la Diada de Menorca i festa de Sant Antoni, anirà a càrrec del professor Antoni Roca Rosell i porta per títol «Pasqual Calbó (1752-1817) artista-científic».



Roca, que ha rebut l’encàrrec de l’Institut Menorquí d’Estudis, de preparar l’edició dels tres tractats tècnics del pintor maonès, va llegir la lliçó inaugural del curs 2016-2017 de l’Institut d’Estudis Catalans amb un discurs titulat «Un curs matemàtic a la Menorca de la il·lustració, en la commemoració de Pasqual Calbó i Caldés». Roca es també membre del Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica.