Noche de tributos a Creedence y a Queen en el ‘poli’ de Alaior

La noche de este viernes el Polideportivo de Alaior vivirá una noche musical con un concierto en el que actuarán dos grupos de los llamados tributos. Se trata de la formación catalana Willy & The Poorboys que interpreta la música de la banda norteamericana de rock creada en 1967 y de los menorquines The Binigaus Band, especializados en temas de Elvis Presley y de los británicos Queen.



Willy & The Poorboys actuó recientemente con gran éxito en la sala Bikini de Barcelona y ha compartido escenario con bandas como Abbey Road, Smoking Stones, Manel Fuentes & The Spring’s Team, o The Bon Scott Band.



El grupo surgió en Barcelona en el otoño de 2004, concretamente, en una mesa del mítico London Bar de la calle Nou de la Rambla. Aquella noche, por algún motivo desconocido, el bar decidió pinchar exclusivamente música de Creedence Clearwater Revival Aleix T. Lozano, Victor Fisas, Jose Perciba y Danny Pujol decidieron allí que crearían una banda tributo a la legenadaria banda musical californiana.

Juntos a los músicos barceloneses en el concierto de esta noche en Alaior actuarán los menorquines de The Binigaus Band.



Este grupo de Es Migjorn, creado en 2012, está compuesto por Maixx Gomila (voz/saxo), Johnny Pascual (teclados y coros), Josep Sales (bateria y coros), Joan Coll (bajo) y Pere Arguimbau (guitarra y coros) e interpretan música de Elvis Presley y de Queen.



El concierto de la noche de tributos, promovido por Sonostudi con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alaior, comenzará a las 23 horas.