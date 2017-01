El Avarca pone en juego la plaza 'play-off'

Enésimo choque vital esta tarde en Barcelona para las aspiraciones de esta temporada 2016-17 del Avarca de Menorca que dirige Bep Llorens. En la lucha por entrar en los ansiados Playoff por el título de la Superliga femenina de voleibol, las menorquinas se enfrentan en el Pavelló Hospitalet Nord al reforzado CVB Barça, en un encuentro que podría suponer la despedida de algunas de las opciones de jugarlos para el conjunto que resulte perdedor.

El equipo azulgrana que entrena el extécnico del Valeriano Allès Menorca, Adrián Fiorenza, esta pasada jornada sacó dos puntos del derbi barcelonés ante el CV Sant Cugat, mientras que el conjunto ciutadellenc perdió en casa– nuevamente en cinco sets– ante el Feel Alcobendas y está obligado a recuperar los puntos. En caso de triunfo o puntuar las chicas de Llorens, el Avarca marcará ya más distancias con las catalanas en la sexta plaza, corte de los Playoff por coronarse en Superliga.

El técnico insular, horas antes de emprender viaje hacia la Ciudad Condal, valoraba para este diario la trascendencia del partido ante el CVB Barça, equipo que también quiere estar entre los mejores al final del curso. Según Llorens, «espero un partido esta noche muy difícil y muy igualado, como lo fue en el partido de liga ya en nuestra casa», avisa, viendo a los equipos que están «muy igualados en todos los aspectos del juego. Somos equipos muy parecidos».

Un Llorens que no oculta la importancia del partido aunque «no creo que estemos ante una final, la verdad. No podemos plantearnos todas las semanas los partidos como si fuera el último. Es un partido importante pero queda toda la segunda vuelta por delante y muchas cosas por decidir», exclama el entrenador, en cuyo vestuario se ha hablado del tema de los ‘tie break’. «Somos conscientes de que tenemos que mejorar en esos quintos sets pero creemos que con Alcobendas por fin fuimos al menos competitivas y aunque no ganamos marcamos la línea a seguir».

Volviendo al Barça, le preocupa sobre todo «que juega en casa y que su nivel de recepción no sea muy alto porque si lo es, tienen buenas opciones de ataque», viéndoselas ante un viejo conocido en el banquillo como Fiorenza. «Los dos creo que nos conocemos bien y trabajamos aspectos importantes tácticos de parecida manera, lo que dificulta en algunos momentos la capacidad ofensiva de los dos equipos».

Jornadas de trabajo doble estos días para el preparador del Avarca de Menorca, Bep Llorens. A la preparación del trascendental encuentro de esta noche en el pabellón Hospitalet Nord de Barcelona se le une la búsqueda del anhelado fichaje para suplir a Helena Bravo. Una ardua tarea que parece haber entrado ya en sus días decisivos ya que el propio Llorens reconocía ayer que espera «estos días poder cerrar algo ya de manera más concreta».

Parece ser que el destino no quiere separar el devenir del Club Voleibol Ciutadella y su ex capitana Irene Cano. Esta noche la central de Laredo será titular en las filas del Avarca de Menorca y contra todo pronóstico después que el Dr. Massanet haya recomendado una semana de reposo a Rosalía Alonso por una inflamación en una rodilla que no debe revestir mayor gravedad. Cano, que cada jueves se ejercita por libre con el equipo, ha aceptado y hoy estará en el Hospitalet Nord.