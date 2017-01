Año nuevo, costumbres viejas

Avarca de Menorca 2

Alcobendas 3



Otro ‘tie break’ que se le atraganta al Avarca de Menorca; y van cinco. Las menorquinas cedieron 2-3 en el estreno del 2017 y de vuelta ante el Alcobendas en el Pavelló. Y lo hicieron tras remontar un 1-2 en contra y desperdiciando un 13-9 a favor en el quinto set. Las de Bep Llorens, muy enchufadas al final, perdonaban cuatro balones de partido y cedían ante un rival directo, en un set caprichoso.



Comenzaba algo frío y espero el Avarca, en línea con la temperatura de anoche (1-3) hasta entrar en un intercambio de puntos con Bea de estilete (5-4) ante un Alcobendas luchador. La asturiana empujaba a las suyas a crecer (8-5) pero un par de malas recepciones y Cash en la red colocaban un inquietante 9-11 que mantenía las dudas, sin terminar de arrancar las locales. Daysa Delgado en el servicio devolvía la ventaja 13-12 aunque no la tranquilidad. Y Rosalía Alonso, la reina del bloqueo, entraba en juego (17-14) para que el ex internacional Falasca parara el partido. El set estaba en un pañuelo con el 20-18 de Barrasa tras magistral finta pero Cash se resistía. En un set de mucho error en el servicio, de nuevo Delgado daba vida (22-19). Llorens situaba a Jofre en pista, con dos líberos, para mantener distancias y acto seguido solicitaba tiempo muerto con 23-21. Cómo no, Bea, ponía el punto de set que cerraba Alonso en la red (25-21).



Tras el trabajado primer set tocaba rematar y poner de cara la contienda aunque la juventud del Alcobendas no inspiraba confianza, por su desparpajo. De ahí que esta manga comenzara igual, nivelada (3-3). No terminaba de encontrarse el Avarca en este primer encuentro del 2017 y el 3-8 de De Blas no gustaba a Llorens. Caras bajas con el 7-14. Entraba Jofre de nuevo junto a Eli pero pintaba mal el set (10-19). Otro recurso a la desesperada; Petra Pont a distribuir, en busca de revulsivo. Reaccionaba Avarca pero la tarea era ya complicada (16-22). Al final, apagón total local (18-25) y 1-1 en el Pavelló.



Tocaba reaccionar y mejorar en recepción. No estaba para concesiones el encuentro. Algo mejor empezaba el tercer set (5-3). Müller igualaba desde el saque y De Blas revertía (5-6). Se desesperaba Llorens porque las cosas no pitaban, principalmente atrás (6-9). Muy mala pinta tenía el partido del retorno a la competición y tan solo Bea Vázquez inquietaba (13-16). Alvarez de saque directo situaba el 14-19 y Llorens pedía tiempo muerto, incapaz de hacer reaccionar a los suyos. Se caldeaba el ambiente con el 18-21 y se resistía el Avarca al 1-2. Müller ponía el 21-24, respondido por Noelia. Escamilla, la mejor visitante, sentenciaba 22-25 (1-2).



Con todo en contra amanecía el cuarto set. Era el inicio de set más holgado para las locales (6-1). Cambiaban a mejor las cosas sobre la pista y Avarca empezaba a carburar, viéndose contra las cuerdas (11-4). Aparecía Sara Esteban, casi inédita hasta el momento, para animar la contienda (14-7) y encarar el 2-2. Toma y daca peligroso en el ‘poli’ y el Avarca que mantenía la ligera ventaja (19-13). Alcobendas se debilitaba en el servicio (21-15) . Faner entraba de punto directo y Delgado bloqueaba para el 23-15. Y sí, empate a dos y ‘tie break’, otro, para el Avarca (25-16). El final, lo dicho; otro mazazo.