El espectáculo llena la grada

El gran espectáculo del All Star Iberdrola se celebró en Guadalajara en un encuentro que congregó a las mejores jugadoras de la Superliga femenina de Voleibol. La victoria correspondió al Equipo Morado que venció 2-1 (25-18, 25-20, 12-15) al Equipo Verde ante un pabellón repleto por más de 4000 espectadores.



La formación de estrellas del Equipo Morado entrenadas por Andre Collin y David Martin se sirvió del acierto de Camila Maldonado elegida MVP del All Star Iberdrola 2016 para llevarse el encuentro. La central de Naturhouse Ciudad de Logroño firmó un partido completísimo, tras convertirse en la máxima anotadora del encuentro con 8 puntos, con 5 bloqueos y un acierto ofensivo del 43%.



Comenzó mandando en el partido el Equipo Morado. Lideradas en ataque por Roberta Rinaldi, las discípulas de Andre Collin y David Martin se hicieron con una leve ventaja en el electrónico desde los primeros compases del primer set. Trataron de remontar las jugadoras del Equipo Verde, que en este primer periodo estuvieron comandadas por Silvia Araco en la dirección y por Sara Esteban y María Schlegel en la anotación. Sin embargo, el Equipo Morado se mantuvo inflexible y los remates de Rinaldi junto con los bloqueos de Camila Maldonado pusieron el 25-18 con el que se cerraba la primera manga.



En el segundo set la igualdad se mantuvo, con las centrales Wivian Gadelha y Camila Maldonado mandando en ambos bandos. Un parcial de +4 con Janine Sandell al saque dio ventaja nuevamente al Equipo Morado. Las acciones de Raquel Brun y Wivian Gadelha en el bando rival por recuperar la desventaja no fructificaron y el Equipo Morado se hizo con un colchón de 2-3 puntos que mantuvieron hasta el final de set. Un remate de Amparo Hopf puso el 25-20 que daba el set al Equipo Morado.



Tras el 2-0 se jugó un set adicional al mejor de 15 puntos, que terminó en las manos del Equipo Verde. Deseosas de regalar un set a la entusiasmada afición, las jugadoras entrenadas por Hugo Gotuzzo y Bep Llorens se hicieron con el mando del periodo, con Wivian Gadelha, Raquel Brun y María Schlegel liderando las acciones, y tras una gran racha de saque de Carla Moreira. El ímpetu del Equipo Verde tuvo recompensa ya que sus rivales no pudieron cortar su acierto y cerraron el set 12-15.