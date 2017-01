Trébol padece piroplasmosis

El caballo internacional de Ciutadella, Trébol, propiedad de Pau Salord y conducido por el mallorquín Biel Pou, padece una piroplasmosis. Así lo determinaron los resultados de las pruebas veterinarias a las que fue sometido a comienzos de semana el equino menorquín. Una infección que en principio no debería impedir que este domingo Trébol pueda participar en la última prueba clasificatoria para el Grand Prix d’Amérique; el de Belgique. De hecho, el conductor y entrenador balear formalizó la inscripción del equino para esta prueba definitiva de la tarde.





¿Qué es la piroplasmosis?



No obstante, tal y como informan diferentes medios de información franceses, no será hasta el último momento prácticamente cuando se decida si Trébol está en la línea de salida esta tarde en el hipódromo de París-Vincennes. Pou, que siempre se ha caracterizado por reservar al máximo a Trébol y no jugársela en caso de duda, esperará a comprobar que no muestra síntomas de debilidad o que su estado de salud es el óptimo y del todo correcto para una carrera de la exigencia de la del ‘Belgique’.



La piroplasmosis o babesiosis equina es una enfermedad infecciosa provocada por parásitos protozoarios del género Babesia (de ahí su nombre Babesiosis) que invaden los glóbulos rojos de la sangre causando su destrucción. Una dolencia bastante común entre los ejemplares de nuestra comunidad autónoma. Si la sufre, el caballo evidencia claras muestras de estar decaído de repente, le faltan ganas y energía.





Maó, pendiente este domingo del tiempo



El mal tiempo puede condicionar este domingo la ‘XVII Diada de Sant Antoni de Trot’. En Maó están muy pendientes del cielo en una semana más con una gran participación, con nueve pruebas. En la jornada de Sant Antoni, además, comienza la ‘Lliga de cavalls nacionals 2017’. El programa que presenta la Sociedad Hípica para esta jornada ofrece todas las garantías, con ocho carreras para sénior y una para los jóvenes del Mini Trot con más de setenta inscritos.