Josep Pons, en la ola

Josep Pons Casasnovas (Ciutadella, 32 años) descansa unos días en su Ciutadella natal tras rubricar su mejor temporada en el competitivo mundo del windsurf, al que se adentró a los once años. Pons, residente en Gran Canaria y ya profesional de este deporte, ha finalizado en el puesto 16 del mundo. Un brillante resultado que podría haber sido mejor todavía de no haber fallado el viento en las últimas pruebas de Alemania, Francia y Hawaii. «Siendo mis padres los culpables de que lo practique ya que ellos los practicaban de jóvenes», dice Pons, expresa a «Es Diari» su satisfacción por un gran 2016.



¿Unos días de desconexión en Menorca? Para cargar pilas y... ¿entrenar también o no en la Isla?

— Sí, una semana para desconectar, pasar tiempo con la familia y amigos. Y por supuesto, si puedo poder pasar un rato en el agua con los amigos, también. Y así poder entrenar un poco. Eso nunca sobra.



Bueno, vaya temporada la suya este año, el 16 del mundo al final. ¿Su mejor año sin duda?

— Sí, poco a poco vamos mejorando. Ha sido el mejor año de mi carrera deportiva, clarísimo. También ha sido el primer año en el que he dedicado más tiempo y dinero en competir.







[Lea la noticia completa en la edición impresa del 5 de enero de 2017 en Kiosko y Más o My News ]