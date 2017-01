Contra las cuerdas

No corren demasiado buenos tiempos últimamente para el caballo menorquín Trébol, un referente internacional en el mundo del trote. Este pasado fin de semana quizás se esfumaron una parte muy importante de sus opciones de confirmar su presencia en el prestigioso Grand Prix d’Amérique 2017, tras finalizar en una discreta novena posición en el Grand Prix de Bourgogne de esta temporada. Un puesto que fue un jarro de agua fría para el entorno del caballo de Ciutadella, cuyo entrenador, el mallorquín Biel Pou, no ocultó posteriormente de manera pública su decepción.



Y es que el sueño de estar en Amérique, el reto de los retos del caballo del menorquín Pau Salord, parece que se ha puesto muy cuesta arriba tras la novena plaza en la tercera (penúltima) prueba clasificatoria que da el billete al gran premio que se desarrolla el último domingo de este mes de enero.



En el ‘Bourgogne’, Trébol no fue el de las grandes ocasiones, especialmente en el tramo final– el del esprint– momento en el que nos tiene acostumbrados a comenzar a volar. Cuando llegó el momento de dar el clásico acelerón definitivo y copar las primeras posiciones, el equino ciutadellenc no aguantó el tirón y pese a estar luchando un rato por la tercera plaza, al final se vio superado y Biel Pou no logró sacar lo mejor de su ejemplar, quedando ya muy retrasado y noveno, con un insuficiente cronómetro final de 1:12’6 en los 2.100 metros.



Ahora el futuro está en manos de los veterinarios ya que de inmediato, Biel Pou ha mandado al Trébol a un importante ‘chequeo’ veterinario para determinar si el caballo padece algún mal, tras lo visto este domingo. En función de los resultados analíticos y demás, su entrenador decidirá el futuro inmediato de este mes de enero.