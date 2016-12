«El oro nacional es mi gran sueño, sin duda»

La gimnasta estética Lia Moreno Simonet (Maó, 1997), estudiante INEF en Barcelona, acertó de lleno al cruzar el charco hace dos años. Bendito verano de 2014, cuando la menorquina fue a Valencia a realizar un curso de entrenadora y conoció a quien ahora es su preparadora. La vio entrenar «y ya me propuso ir a su club cuando me fuera a estudiar a Barcelona. La verdad es que el Ciutat de Barcelona es uno de los mejores clubes de España en la modalidad de gimnasia estética de grupo», señala Moreno.



Moreno, como gimnasta del Pasqual Calbó, ya logró el oro en algunos Campeonatos de Baleares, tanto a nivel individual como por equipos. A parte, ha logrado estar entre las 20 mejores gimnastas de España y ya en la especialidad de Estética, con el Ciutat de Barcelona, ha conseguido la plata nacional y un décimo puesto en los Mundiales.



Y reconoce Moreno que pese a que la base como gimnasta sigue siendo la misma, «sí es cierto que en Barcelona he mejorado en aspectos más personales del deporte como la seguridad o la competitividad. Ahora lucho por un podio nacional, al que antes, como gimnasta de rítmica, era difícil aspirar», exclama.







