Cristian lidera al Sporting

Sporting 2

At. Ciutadella 0



Cristian dejó el liderato en Maó. El duelo en la cumbre acabó con triunfo del Sporting en un encuentro en el que ambos conjuntos se manejaron mejor cuando tuvieron el factor viento en contra. Ni azulados ni bermellones supieron aprovecharlo para meter al rival en su parcela ni tan siquiera probar el disparo desde lejos. El once local se adelantó y en la reanudación, el Atlètic dominó pero la expulsión de Llopis le frenó. Al final, Cristian sentenció ante un rival que acabó con nueve.





UD Mahón 2

CCE Sant Lluís 1



La Unión derrotó al Sant Lluís en un encuentro en el que los hombres de Juan Romero, en la segunda parte, fueron superiores. Los unionistas no supieron materializar las claras ocasiones de las que dispusieron en la segunda mitad y al final sufrieron para poder llevarse el partido.



UE Sami 3

CD Migjorn 0



El Sami no falló ante el Migjorn y se llevó tres puntos importantes para seguir situado entre los mejores.





