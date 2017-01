Repóker de talento

Será real. El próximo miércoles 18 de enero, tal y como desveló este diario, la Isla volverá a disfrutar, más de dos decenios después del último precedente, de un partido de impacto internacional, con motivo del enfrentamiento entre las selecciones sub 17 de España e Italia, un test de envergadura para ambos combinados en su trayecto preparatorio de cara a la Ronda de Elite, criba definitiva que da acceso al Europeo de la categoría.



Si en marzo de 1996 fueron las sub 16 de España e Inglaterra (entonces con un imberbe Steven Gerrard, posterior mito del Liverpool, en sus filas) las que propiciaron el deleite del hincha local en el Municipal Mahonés, una nueva camada de futuro desfilará la semana próxima y en idéntico escenario insular, de la cual a continuación analizamos algunos de sus exponentes más prometedores.



Si bien en la cita de Maó se ausentarán perfiles como Manu Morlanes (Villarreal) o el barcelonista Oriol Busquets, fundamentales en la Rojita subcampeona continental en 2016, y cuyo ciclo sub 17 ha agotado ya por razones de edad, la remesa que ha reclutado el excentral del Atlético y seleccionador sub 17 desde 2010, Santi Denia, más allá de la presencia del manacorí Mateu Morey, actualmente en el Barça y único balear del encuentro, exhibe otras joyas que apuntan a conformar en un futuro no lejano la base de la selección absoluta. Un repóker que rebosa talento y calidad.







