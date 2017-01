Teléfonos que echan humo

Muchos son los clubes que pretenden a los delanteros menorquines, Aitor Pons (UD Poblense) y David Camps (Algeciras CF), después de la gran campaña realizada en este primer tramo de Tercera División, estando en el ‘top’ de goleadores absolutos de España con 19 y 17 dianas en liga, respectivamente. Goles son amores. El de ariete es el puesto que más trabajo cuesta cubrir en las agendas de los secretarios técnicos. Sea en la categoría que sea. Y los teléfonos de los dos insulares echan humo estos días, principalmente con ofertas de Segunda B. No obstante, su estado de gracia, lo bien que se sienten en sus clubes y los objetivos de ascenso a Segunda División B, en Sa Pobla y Algeciras, hacen que la toma de decisiones para dar el salto a un equipo de categoría superior no sea fácil para ninguno de los dos.



El propio Aitor Pons, puro instinto letal ante los metas rivales y pulmón del Poblense, reconocía este miércoles a «Es Diari» las tentativas llegadas de otros clubes superiores, sin cerrar puertas a su futuro ni a seguir creciendo como futbolista.



Quien sí parece tener más claro, al menos por ahora, que no medita ni se plantea moverse en este mercado invernal del Algeciras CF es el delantero ciutadellenc, David Camps, por el que pujan también varios equipos de la división de bronce.







