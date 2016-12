Sergi Enrich: «No sé nada de ofertas y tan solo me centro en el Éibar»

A mercado que se abre, lluvia de ofertas y rumores para el delantero menorquín de la SD Éibar, Sergi Enrich, ‘pichichi’ del equipo vasco, con cinco goles. El nombre del ariete ciutadellenc suena de nuevo con fuerza en la Premier League y también en LaLiga Santander, siendo uno de los ‘killers’ de moda. No obstante Enrich, con el que el Éibar ya se habría puesto a negociar para ampliar un contrato que expira el junio del 2018, aseguraba ayer en su ciudad natal y para «Es Diari» no saber nada de manera oficial sobre el supuesto interés de varios equipos punteros. Feliz, en racha y muy querido en Ipurua, tan sólo piensa en el Éibar.



Y bien Sergi, parón navideño, y a ‘casita’ con los suyos...

— Estas fechas son especiales para reencontrarme con mi familia y los amigos que veo menos y por ello es muy agradable. La familia misma me lo dice; que el mejor regalo es tenerme aquí, aunque sea poco tiempo. Lo aprovecho.



Bueno, llega el mercado de invierno y su nombre ya suena con fuerza, tanto en la Premier League como en la misma Liga Santander. ¿Tiene claro Enrich que se queda en el Éibar?

— Siempre lo he dicho y lo repito. Estoy muy contento de la temporada que hacemos y muy feliz en Ipurua. Me siento muy importante en club y equipo y veo que ayudo con mucho trabajo y goles. Mantengo el reto de intentar mejorar estadísticas del año pasado.



Estos días suena con fuerza el posible interés de un equipo de renombre de Primera División en hacerse con usted en enero. ¿Le ha dicho nada el Éibar?

— He leído prensa sí estos días, como en vuestro diario mismo, pero no sé nada de estos rumores. Sí que es verdad que saben que estoy haciendo un buen año y que el año que viene me quedo libre pero estoy concentrado en el Éibar. No hago demasiado caso al ‘radio calle’ y mi representante me informa, punto. Si se concretase algo me diría seguro.

