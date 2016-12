Rubén Carreras entra ya en el mercado de invierno

El ariete de Alaior, Rubén Carreras (Alaior, 1987), está todavía sin equipo, a escasas horas ya de abrirse de manera oficial el mercado futbolístico de invierno 2016-17. No obstante, y pese a su lógica preocupación al vivir una situación prácticamente desconocida hasta la fecha, cree en sí mismo y piensa ya en el extranjero como una más que posible y deseada salida a su situación de estancamiento deportivo. ¿El motivo? Que el delantero menorquín reside desde hace algunos meses ya en Gran Bretaña, en un bendito cambio de aires para cargar pilas.



Rubén Carreras, que este pasado curso arrancó en el Hospitalet y lo finalizó en el Sant Andreu, ambos de la Segunda División B, se ha mentalizado ya para entrar en este mercado de invierno y volver a recuperar sensaciones como el talentoso futbolista que ha demostrado que es. No obstante, ayer mismo y desde tierras británicas, el alaiorenc reconocía a «Es Diari» que por ahora, «no tengo nada todavía, aunque es cierto que no descarto en estas Navidades entrantes encontrar ya alguna cosa interesante», reconocía Rubén.





