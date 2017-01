El Made in Menorca pierde ante el Martorell (83-81)

BC MARTORELL 83

MADE IN MENORCA 81

El Made in Menorca perdió de forma muy ajustada ante el BC Martorell tras un duelo muy igualado y emocionante que se decidió en los últimos segundos del mismo, momento en el que los azulados no estuvieron acertados. El enfrentamiento estuvo siempre muy peleado y con alternancias. Pese a la derrota y a que el juego no fue sobresaliente, los menorquines volvieron a ofrecer un buen nivel.

El primer cuarto resultó duro en lo físico porque se corrió mucho pero también en lo anímico porque el Martorell dejó claro desde el principio que para ganarle se necesitaba trabajo duro y acierto. Como si fuera un buen reflejo de lo que sucedería después el equipo menorquín ofreció generoso lo primero, un poco de lo segundo y nada de lo tercero. La ventaja adquirida por los locales en el primer cuarto, 24-20, se prolongó hasta el ecuador del segundo; y aunque nunca fue preocupante obligó a los de Joan Martínez a no tomarse ni un respiro. Pero el equipo funcionaba bien y a excepción de un discreto Dani García todo el mundo aportaba. El Menorca fue recuperando terreno a base de trabajo y al final el marcador volvió a hacer la goma colocándose al descanso 41-44.

El Menorca estuvo siempre algo incómodo, incluso pese a ir mandando en el marcador más tiempo, con ventajas mínimas. También controló bien el rebote y la pintura con Vargas, Piedra y Murillo; pero aún así no siempre pudo imponer su basket ni marcar el ritmo. Además, los catalanes mostraban un porcentaje de acierto en el lanzamiento muy elevado.

A la vuelta de los vestuarios se vio al mejor Menorca, marcando el camino a seguir. El premio fue doble porque además de marcar la máxima, 10 puntos, dejó seco a un rival que tuvo dificultades para encontrar finalizaciones cómodas. Pero la falta de suerte y la irregularidad de los colegiados dieron aire al Martorell que de casi muerto pasó a estar muy vivo (62-66).

El último cuarto no dejó buen sabor de boca porque aunque Menorca se vació hubo demasiada precipitación. Tras verse igualados los menorquines volvieron a dar otro estirón gracias a Vargas y Orfila pero también a la línea que no había funcionado demasiado bien, la de tres puntos. Pese a ello su rival volvería a remontar para ponerse por delante en un final aciago del Menorca, máxime porque el Martorell tampoco jugó bien en esa fase. Al final, derrota aunque el made in Menorca se mantiene en el liderato.