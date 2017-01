El basket balear, en ascenso

Tres ascensos a categoría especial, obrados por los dos combinados cadete y por el infantil masculino, además de un sexto lugar, conseguido por el conjunto femenino sub 14, es el notable botín que se ha embolsado el baloncesto balear en los campeonatos de España de selecciones autonómicas, terminados ayer en Huelva (empezaron el 3-E), y que no han quedado exentos de representación menorquina.



A la misma dieron rostro los jugadores Adrià González (La Salle Palma), Oriol Aguilera y Lluís Roca (Boscos), Mireia Rotger y Júlia Batalla (Alcázar) en la doble convocatoria cadete, y Clara Llufriu (Boscos), Nerea Bagur y Marina Mercadal (ambas del Alcázar) en la infantil, al margen de la representación en los banquillos, ostentada por Jordi Anglada (Boscos) en el equipo cadete masculino y Andrea Pons (Alcázar) en el femenino, y por Jordi Capó (CB Ciutadella) en el combinado infantil masculino.



Si bien el evento echó este sábado el cierre, con la disputa de las finales en sus respectivos niveles, el éxito balear se materializó durante la jornada del viernes, en que quedaron definidos los finalistas, cota que determinó el mismo.



El equipo infantil masculino balear certificó su ascenso tras derrotar por un holgado 63-82 a la selección de Extremadura en la semifinal del grupo Preferente, aunque no consiguió quebrar el partido hasta el tramo final (ruptura de 12-27 en el último cuarto). En la final, disputada ante Asturias ayer sábado, las complicaciones anidaron desde salida (2-10 en contra), y aunque Balears enmendó su gélido arranque (41-45, tercer periodo), resultó imposible invertir el signo (48-61). Una muy dulce derrota en cualquier caso.



Similar fue la trama en que se manejaron las dos selecciones cadete, aunque con mayores dosis de emoción y brillo, sobre todo en el caso de las chicas, que en un partido de menos a más terminaron por imponerse a Navarra por un mínimo 52-51 en la semifinal, coronando su excelente participación con el título de Preferente, logrado luego de vencer por 48-56 a la selección asturiana (Catalunya, 45-61 a Euskadi, venció la máxima categoría). El combinado sub 16 masculino, por su parte, despachó al de Castilla y León el viernes (76-71 en un equilibrado duelo) y cayó sin opción, ya con el ascenso asegurado, en la final ante Múrcia (61-87); Madrid, 52-67 a Catalunya, campeón).



El combinado infantil femenino, no pudo, en cambio, celebrar una mejoría de nivel, fijando su límite en el sexto lugar en Preferente, que hizo suyo al abatir el viernes a Galicia (59-33).