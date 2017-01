La Salle Palma, primer escollo del Jovent

El Jovent Global Menorca inaugurará la temporada en Primera Balear femenina, cuyo telón alza el próximo día 22 de enero, en pista de La Salle Palma. Su siguiente compromiso, primero en condición de local, lo acometerá el cuadro de Alaior ante el Sant Josep Obrer, en la primera semana de febrero, según reza el calendario divulgado por la Federació Balear (que en su sitio web, erróneamente según el Jovent, le atribuye debutar el 28-E y no el 22-E).



El equipo que dirige Nando Moya, único exponente menorquín tras la renuncia del Alcázar, descansará en las jornadas 3 y 8, en tanto que el grupo en el que ha caído encuadrado, el 2, se completa con participación impar; Ciutat d’Inca y Cide, además de los referidos La Salle y Sant Josep, todos de Mallorca, comparten cuadro con las de Alaior.



La competición en su fase inicial, a doble vuelta, termina en la segunda semana de abril (en que el Jovent jugará en cancha del Cide), para dar paso a la Final Four por el título y el ascenso, a la que clasifican los dos mejores equipos de cada grupo. CTEIB, Muro, Molinar, PDV eivissenc, Binissalem y Bàsquet Pla son los seis equipos que configuran el grupo 1. La que en breve arranca será la tercera temporada consecutiva del Jovent en la categoría balear, en la que en la temporada previa llegó a alcanzar la Final Four, quedando a un paso del título (y renunció al ascenso a LF2 que le fue ofrecido después en los despachos).



El objetivo para la presente campaña, en cualquier caso, no lo sitúa el club en reiterar en tan elevado peldaño. La plantilla ha sufrido varias alteraciones en relación a la del curso anterior, «por lo que de momento nuestra mentalidad es ir partido a partido; después veremos hasta donde somos capaces de llegar», apunta el entrenador del Jovent, Nando Moya.





Calendario 1ª Balear Femenina



Jornada 1 22/01/2017

SANT JOSEP - CIUTAT D’INCA

LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI - JOVENT GLOBAL MENORCA



Jornada 2 05/02/2017

JOVENT GLOBAL MENORCA - SANT JOSEP

CIUTAT D’INCA - CIDE



Jornada 3 12/02/2017

SANT JOSEP - CIDE

LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI - CIUTAT D’INCA



Jornada 4 26/02/2017

CIUTAT D’INCA - JOVENT GLOBAL MENORCA

CIDE - LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI



Jornada 5 05/03/2017

LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI - SANT JOSEP

JOVENT GLOBAL MENORCA - CIDE



Jornada 6 12/03/2017

CIUTAT D’INCA - SANT JOSEP

JOVENT GLOBAL MENORCA - LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI



Jornada 7 19/03/2017

SANT JOSEP - JOVENT GLOBAL MENORCA

CIDE - CIUTAT D’INCA



Jornada 8 26/03/2017

CIDE - SANT JOSEP

CIUTAT D’INCA - LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI



Jornada 9 02/04/2017

JOVENT GLOBAL MENORCA - CIUTAT D’INCA

LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI - CIDE



Jornada 10 09/04/2017

SANT JOSEP - LA SALLE PALMA DIABLITO PORTO PI

CIDE - JOVENT GLOBAL MENORCA