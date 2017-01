Made in Menorca, ambición preventiva

El Made in Menorca, líder del grupo C-A de la Liga EBA, regresó este martes a la dinámica grupal tras el parón festivo que propicia un cambio de año. El entrenador Joan Martínez Escala dispuso de toda la plantilla para retomar la actividad, que esta semana contempla tres sesiones para la próxima reemprender la rutina previa a un partido de competición oficial, el que se jugará el día 15, domingo, en la pista del Martorell (13 horas).



El técnico de Gavà no ha planteado una minipretemporada en el aspecto físico, «no ha sido un terreno en el que hayamos estado por debajo de ningún equipo», si no que incidirá más en el carácter «competitivo» de la plantilla. Martínez Escala quiere aprovechar «la frescura mental» de los jugadores tras el descanso para repasar las ideas de juego del equipo e introducir de nuevas «que nos puedan dar un plus de competitividad».



El balance del equipo (9-2), a dos jornadas para alcanzar el ecuador de la competición, le convierte en el rival a batir. «Lo somos, es un reto y una responsabilidad que nos hemos ganado», afirma Martínez Escala, «y en esa línea debemos seguir. Ahora nos tienen como referencia y nos toca mirar hacia arriba». Sin embargo, el catalán advierte del peligro que supone un exceso de confianza, «en el momento que perdamos dos o tres partidos puede ser un drama y no es lo que queremos».







