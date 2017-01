Miquel Cánovas, un regreso ilustre para el banquillo del CB Boscos

Miquel Cànovas Anglada (Ciutadella, 55 años), conocido en el mundo del baloncesto como ‘Cano’, ha desempolvado su pizarra de entrenador este año para hacerse cargo de una de las joyas más preciadas del Club Bàsquet Boscos Ciutadella actualmente, su equipo júnior masculino, con varios títulos baleares y presencia en Nacionales a sus espaldas estas últimas temporadas. ‘Cano’, que llevaba unos largos cursos ahora sin sentarse en un banquillo de baloncesto– pese a seguir al día el devenir de su deporte favorito– empezó a entrenar en el vetusto Calós cuando tenía apenas 18 años, donde ha forjado gran parte de su carrera. Aunque también entrenó al CB Ferreries– donde también dejó huella– y al CB Ciutadella. En su currículum, como pocos técnicos, relucen dos ascensos a la dura y extinta Segunda División Nacional, con el Boscos y el ‘Ferre’. «Es Diari» ha hablado con este respetado entrenador del basket del pasado, del presente y del futuro. Sabias palabras las de ‘Cano’, que como otros históricos de Calós, ahora se ha decidido a regresar y ayudar a seguir creciendo y, quién sabe’ recuperar aquellos maravillosos años de Santa Clara.

¿Cuáles fueron los motivos por los que dejó de entrenar? ¿Lo ha añorado tantos años?

— Después de unos años intensos de basket, probablemente fue un problema de saturación, y me dediqué a otras aficiones. Mientras mis hijos fueron pequeños no lo eché de menos, sin embargo, qué casualidad, mis tres hijos han practicado el baloncesto y siguen en ello, por lo que he seguido vinculado a este mundo aunque sea de espectador.

¿En total cuántos años ha ejercido como entrenador?

— Más o menos he entrenado algún equipo unas catorce temporadas, la mayoría en el CB Boscos; unos años de grato recuerdo en el CB Ferreries y poco tiempo en el CB Ciutadella. Y en todos ellos básicamente entrenando a séniors.

¿Y sus principales logros cuáles han sido como entrenador?

— Me siento especialmente satisfecho de los dos ascensos a Segunda División Nacional logrados con el CB Boscos y posteriormente con el CB Ferreries.

¿Qué le ha motivado a meterse de nuevo en un banquillo ahora en el CB Boscos?

— Alguna vez salió la ocasión de volver a entrenar pero ha sido ahora que he considerado que se daban las condiciones adecuadas y que era hora de devolver de alguna manera la dedicación de muchos entrenadores o personas vinculadas al mundo del basket que trabajan para los niños y jóvenes que aman este deporte.