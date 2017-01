Rafel Quintana pulveriza su propia marca en los 3.000 metros

El atleta de Alaior, Rafel Quintana, ha pulverizado este fin de semana en la pista cubierta de Sabadell su propia marca en los 3.000 metros al parar el cronómetro en un magnífico registro de 8:20:84. El menorquín volaba este sábado en tierras catalanas y batía su propio récord personal de la distancia, maravillando y evidenciando un estado de forma sensacional en este primer control absoluto de la temporada 2017.

El corredor del ADA Calvià se mostraba horas después del logro "muy contento. Me he sentido con buenas sensaciones los días previos entrenando y tenía la confianza de que podría estar en estos registros". No obstante, al ser la primera carrera del año y no haber tocado ritmos de competición, "me hacía estar un poco inseguro. Pero ya en carrera me he encontrado bien y han salido estos particiales por kilómetro". O sea, 2:43 el paso del primero 1.000m; 5:33 el paso del segundo y acabando con 8:20:84, mi mejor marca personal en la distancia puesto que tenía 8:22 del año 2008 en pista aire libre", recuerda Quintana, valorando la labor del técnico del Barça, José A. Prieto, "que ha dispuesto liebres que han puesto ritmo, clave para poder hacer buenos tiempos en un 3000m".

Ahora el próximo reto de Quintana será el Balear de Cross, en Can Picafort, donde intentará defender el título del año pasado. Y dentro de un mes se celebra el Campeonato de España Absoluto Indoor, donde correrá los 3000m. con la marca de Sabadell. En este caso, al ser final directa, en el Nacional sólo cogen las doce mejores marcas.

A parte, quien también ha estado este fin de semana en el control de Sabadell ha sido por Menorca, Sergi Reurer. El joven atleta ha participado en la Serie B y ha logrado un tiempo de 9:00, en su primer control de la temporada y su estreno en la pista cubierta. Reurer ha mejorado notoriamente su marca en los 3.000 metros, que era de 9:15.