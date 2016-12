Albert Sabater y Maria Pallicer corren a ritmo de carnaval

Continuando con la tradición de las San Silvestres año tras año en Menorca, este viernes fue el turno de la sexta edición de la San Silvestre Nocturna de Alaior 2016. El buen ambiente, compañerismo y los disfraces fueron la nota predominante en esta carrera en la que no obstante, Albert Sabater (Xtrem Menorca Triatló) y María Pallicer (Ca s’Hostal Montuïri) volvieron a demostrar que no hay carrera que se les resista.



Con unos 450 participantes en total en esta nueva edición, el joven atleta de Ciutadella ganaba finalmente en la absoluta de los 5.400 metros con un tiempo de 0:18:16, seguido de Alex Urbina y Josep Olives– ambos de Lô Esport– a cinco segundos. Por su parte, la veterana atleta de Ferreries se imponía con un registro de 0:21:56, superando a las hermanas Tina y Belén Ameller (Menorca Intersport).



Una San Silvestre Nocturna vivida por las calles de Alaior que un año más no defraudó, celebrada a ritmo de disfraz; entre algunos de ellos, enfermeras con su camilla, el San Fermín, un avanzado Fin de Año o un atleta que hizo su particular duatlón, en una bicicleta ‘mini’. No faltaron claro la animación, la música, el DJ Kike Sastre o el ‘Sherif Ripoll’, además de los premios y sorteos. Toda una fiesta, sin duda.