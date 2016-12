Dos hermanos con mucho pedigrí

Los hermanos de Ferreries, Jan (19) y Marc Rochelt Roig (22), son dos de las más firmes promesas del atletismo menorquín, dos perlas que ya han demostrado su talento en competiciones insulares y baleares, un talento que hay que seguir puliendo. Salidos ambos en su día del mundo del baloncesto, recientemente acaban de dar otro paso en su carrera atlética al fichar por la Peña Deportiva Santa Eulàlia de Eivissa. «Jan y yo hemos decido fichar con el Santa Eulàlia porque queremos juntarnos con otros compañeros de clubes y de la Peña para hacer equipo en los Campeonatos de Balears y quedar lo más arriba posible», explica Marc, el hermano mayor. «Esta decisión no ha sido fácil ya que llevo federado siete años con el Menorca Atletisme, donde empezó todo. Doy gracias a mi entrenador Manolo Muñoz, mi madre Núria y mi novia Laura para ayudarme a dar paso a este nuevo proyecto».



En el mismo sentido, Jan, que apenas llevaba una temporada en el atletismo, se congratula por el paso dado en Eivissa. «Fichar ahí me ha supuesto la oportunidad de volver a las competiciones baleares aún viviendo en Barcelona y con un gran compromiso ya que este club presenta corredores de alto nivel, además de estar mi hermano. La familia en un mismo equipo multiplica la motivación de demostrarle al otro de lo que somos capaces».





