La Federación advierte de «no hacer el burro» en las San Silvestres

Más de cien mil corredores que se disponen a correr, el día de fin de año, una de las más de doscientas San Silvestres en algún punto de España están invitados a «no hacer el burro» y a «no pasarse de ritmo» por el jefe de los servicios médicos de la Federación Española, Christophe Ramírez.



«Lo principal es no pasarse. Quien haya entrenado poco, que lo asuma y no haga el burro porque se supone que vamos a disfrutar. Que no se emocionen y reserven fuerzas para el final de una carrera de 10 kilómetros, sobre todo si se trata de la San Silvestre Vallecana, que tiene al final lo más difícil», declaró.



El peligro, observa, «reside en que acaba de pasar la Navidad, se ha cogido algún kilillo y se ha entrenado menos». «En estas circunstancias», señala, «hay que calentar bien y salir más lento de lo normal, bajar un poco el pistón. Hace frío y conviene llevar ropa adecuada pero sin pasarse, porque hay gente que sale disfrazado de papá Noel».



Durante la carrera, sobre todo en las masivas como la Vallecana, que congrega a 40.000 corredores, «hay que tener cuidado con los resbalones derivados de problemas de tracción. Se arroja espuma y entre tanta gente es casi imposible ver el suelo, así que no hay que perder el norte».



Al tratarse de recorridos cercanos a los 10 kilómetros, hay que prevenir la pérdida de líquidos. «Es necesario hidratarse bien e ir provisto de agua. La carrera es una fiesta antes de otra fiesta», afirma.



«Siempre es recomendable un control médico», señaló, «y desde luego, si no estás acostumbrado a correr, no la corras. Diez kilómetros son mucha tralla. Para hacerlo se tiene que haber entrenado al menos un par de días a la semana en el último mes».



El alcohol es enemigo del corredor antes y después del esfuerzo. «No hay que ingerir alcohol antes de la carrera, por supuesto, y después hay que tener sumo cuidado porque se está deshidratado y en esas condiciones el alcohol se absorbe más. Después de la carrera hay que recuperar los niveles de hidratación hasta mear claro, para entendernos. Hasta entonces, prohibido tomar alcohol».



«Los corredores habituales saben lo difícil que es orinar después de una carrera, cuando se está deshidratado. Por eso hay que ingerir líquidos y algo de fruta», recomienda.