La ONCE dedica el cupón del 17 de enero a las fiestas de Sant Antoni

Las fiestas de Sant Antoni, que se celebran en las Islas Baleares, son la imagen del cupón de la ONCE del próximo martes, 17 de enero. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta celebración, una de las más tradicionales de las Islas.



El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Gabriel Barceló, y el delegado territorial de la ONCE Illes Balears, Josep Vilaseca, han presentado este cupón, acompañados por el director gerente de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Muñoz, y el consejero territorial de la ONCE en Baleares, Borja Rodríguez.



El vicepresidente ha destacado la colaboración entre la ATB y la ONCE, que «permite dar a conocer al resto del Estado unas fiestas tan nuestras que se celebran en muchos municipios de Mallorca y de Ibiza, y que es la Diada de Menorca».



Barceló ha remarcado que esta acción encaja con los ejes del ATB y del Govern de promoción del turismo de invierno y de la cultura popular. «Somos un país que, además del sol y playa, en invierno tenemos mucho que ofrecer: tradiciones, fiestas y cultura», ha apuntado.



Por su parte, Vilaseca ha explicado que la intención de la ONCE es «hacer un homenaje a la sociedad balear que cada día, de forma solidaria, se acerca a uno de los 585 lugares de venta donde hay vendedores de la ONCE, ya que gracias a esta solidaridad podemos dar trabajo a personas con discapacidad y podemos dar servicios a personas ciegas y deficientes visuales». UNA FIESTA MUY ARRAIGADA



Las Fiestas de Sant Antoni, que se celebran el 17 de enero, cuentan con una gran tradición en las Islas Baleares. Su origen se remonta a la antigua sociedad agrícola balear, cuando la gente se encomendaba a San Antonio Abat, patrón de los animales domésticos, buscando la protección para aquellos animales más útiles en los trabajos rurales.



La 'Revetla' de Sant Antoni, que se celebra la víspera del santo, da inicio a la fiesta. Por la noche, se encienden grandes hogueras, 'foguerons' en las que el fuego simboliza la purificación y la renovación de la vida, el triunfo del bien sobre el mal.



Esa noche se celebran 'torrades' y se degustan productos tradicionales como las 'llonganisses', 'botifarrons' y la 'espinagada' típica de Sa Pobla. Además, tiene lugar uno de los mayores atractivos de la fiesta: el Baile de los 'Dimonis', que simboliza las tentaciones del Demonio que Sant Antoni tuvo que superar.



El día de Sant Antoni, se celebra la misa en honor al santo y las tradicionales 'Beneïdes' de los animales (pájaros, perros, gatos, cerdos, gallinas, caballos, y otros no tan domésticos, son llevados por sus amos para recibir la protección del santo).



Son muchas las localidades de las Islas Baleares que celebran Sant Antoni, entre ellas Sa Pobla, Muro, Sant Llorenç, Artà, Capdepera, Pollença, Santanyí, Llucmajor, Son Servera, Sant Joan y Manacor. También es el día del Patrono de Menorca y de Sant Antoni de Portmany en Eivissa.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.



Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.