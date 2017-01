El Govern pedirá a Madrid que desbloquee los 400 millones para los ayuntamientos de la Ley Montoro

El Govern pedirá al Gobierno central en la Conferencia de Presidentes que modifique la Ley de estabilidad presupuestaria para regular el déficit y permita a los ayuntamientos de las islas poder utilizar su presupuesto remanente, que cifran en unos 400 millones del ejercicio 2015.



La presidenta del Govern, Francina Armengol, y varios consellers se han reunido hoy con los presidentes de los consells y de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB) para acordar las reivindicaciones que planteará el ejecutivo autonómico en su nombre en la próxima Conferencia de Presidentes que se celebra el 17 de enero, ha informado el ejecutivo autonómico en un comunicado.



Los representantes insulares han coincidido con el Govern en la necesidad de contar con un nuevo sistema de financiación autonómica y un nuevo Régimen Especial para las Islas Baleares.



También coinciden en la necesidad de que haya más inversiones estatutarias que, como ha explicado el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, «deben sumarse a todas aquellas que no se han podido ejecutar y estaban comprometidas, con las cuales el Estado debe cumplir la obligación adquirida con la comunidad en su momento».



"La modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria -ha añadido Barceló- es otra de las reclamaciones fundamentales para las corporaciones locales, que ahora mismo no pueden realizar gastos, a pesar de tener superávit».



El vicepresidente ha detallado que, sólo en remanentes de 2015, los ayuntamientos de las Islas «acumulan más de 400 millones de euros» que no pueden destinar, por ejemplo, a la «contratación de policías locales durante la temporada turística «debido a las limitaciones establecidas por la ley» para el control del déficit público.



El presidente de la FELIB, Joan Carles Verd, ha calificado dicha limitación como «injusta» por ser «una medida que castiga la buena gestión de las administraciones locales, estableciendo límites para inversiones a realizar con el dinero de todos los ciudadanos».



La presidenta del Consell de Menorca, Maite Salord, ha recordado la importancia que tienen para la isla las inversiones del Gobierno central, entre las que se encuentra la del centro de interpretación de S'Enclusa. «Es prioritario para nosotros», ha recalcado.



El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha reclamado en nombre de todas las islas una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. «Que «ponga freno a los problemas de vivienda que sufrimos en las Islas y muy especialmente en Formentera», ha pedido.



El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha señalado que el principal reto de la isla es diversificar el modelo económico, para lo que se requiere «un modelo de financiación justo».



Vicent Torres, presidente del Consell de Ibiza, se ha mostrado confiado en que la negociación en Madrid dé frutos que permitan beneficiarse a los ciudadanos de Baleares.



La reunión con lo consells y la FELIB ha sido la tercera celebrada para preparar la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo día 17 de enero en Madrid.