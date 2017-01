Fomento aceptará un descuento aéreo del 75% si fracasa la tarifa plana

El Gobierno central ampliará hasta el 75 % el descuento de residentes para los trayectos interislas si la Comisión Europa no acepta la propuesta de una tarifa plana de 30 euros para estos vuelos como ha solicitado el Govern. Así lo manifestó este martes en Palma el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien realizó su primera visita institucional desde que accedió al cargo. Mantuvo una reunión de poco más de dos horas con la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien le planteó las necesidades de las Islas en materia de transporte y vivienda.



De la Serna explicó que a lo largo de este mes se reunirán de nuevo con la Conselleria de Movilidad para analizar la propuesta de Balears y poder remitirla a Bruselas. Sobre si es viable o no por parte de la Comisión Europea, admitió que «había dudas razonables de que se pudiera cumplir con las normas comunitarias» y detalló que desde Balears «se nos traslada que se están buscando ejemplos similares en Europa y adecuando la petición de la tarifa plana a los requisitos que se han dado en otros lugares para que se pueda entender que Europa debiera admitirlo». El ministro aclaró que, por un lado, Europa debe admitir la propuesta, «y por otro fijar las reglas de juego, es decir, cómo se va a establecer para evitar situaciones no deseables».



De todos modos, dejó claro que en caso de que Europa no dé su visto bueno a la tarifa plana «tendríamos que ir a la otra opción», en referencia al incremento de hasta el 75 % de la subvención, como ha solicitado Canarias. «Teniendo en cuenta que las infraestructuras tienen que servir para generar cohesión social, parece lógico pensar en un sistema equilibrado, similar en el conjunto de las islas, para evitar situaciones de competencia no adecuada. Estamos en una fase incipiente de explorar ambas vías pero nos gustaría una fórmula coordinada y homogénea para los territorios de fuera de la Península», sentenció.



Por otro lado, el ministro aseguró que su departamento buscará una solución conjunta en el descuento de residentes en el transporte aéreo que permita combatir el fraude que se ha detectado en viajes de grupos, que cifró en un 3 %. Su intención es garantizar el 50 % de la subvención, como le reclamó Armengol, «y atajar el presunto fraude». «No queremos perjudicar al residente y estamos mirando la forma ajustada a la normativa que mejor pueda contribuir al objetivo de lucha contra el fraude», indicó de la Serna, quien reconoció que en estos momentos la única propuesta que existe sobre la mesa es la de la Dirección General de Aviación Civil que establece un límite subvencionable.