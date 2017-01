Aceptar una herencia en Balears cuesta ahora el doble en impuestos que hace cinco años

Heredar en las Islas sale ahora el doble de caro que hace cinco años, a tenor de los datos facilitados por la Conselleria d’Hisenda al diputado del PP Álvaro Gijón en una respuesta parlamentaria.

Según los datos que figuran en este documento, el importe medio que pagó en 2011 cada ciudadano que heredó fue de 4.770 euros. La cifra se incrementa ligeramente desde entonces hasta llegar a los 9.626 euros de media que se pagaron el año pasado por aceptar una herencia. Los datos de recaudación de 2016 llegan al 15 de noviembre.

La Conselleria d’Hisenda asegura que este aumento se debe a una razón tan simple como que el Govern aumentó los impuestos en la Ley de Presupuestos de 2016. Los herederos entre cónyuges o de padres a hijos que reciben una sucesión inferior a 700.000 euros deben pagar el 1 por ciento del total en concepto de sucesiones.

Los datos del Govern han provocado resquemor en el PP, que no entiende cómo es posible que suba el importe medio de lo que se paga –un «escándalo», según la portavoz Margalida Prohens–, pero no suba la cantidad global recaudada. Si en 2015 se recaudaron 77,63 millones de euros gracias al impuesto de sucesiones y donaciones, el PP no entiende cómo es posible que hasta noviembre de 2016 solo se hayan recaudado 66,41, lo que supone una congelación si los datos se proyectan para todo el año.