Ángela Ribas Matas, madre del propietario de la Adminsitración de en Can Picafort donde se ha venido parte del cuatro premio 59.444, ha sido una de las agraciadas.

La casualidad ha querido que sea así. Ángela, de 72 años, explica que una señora compró el número agraciado no en ventanilla si no a través de la máquina y cuando salió el 59.444 no le gustó y lo devolvió.

Ella decidió comprarlo y la suerte le ha premiado por ello.