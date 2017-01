La nueva consola de Nintendo saldrá el 3 de marzo por unos 300 dólares

Switch ya tiene fecha de salida: Nintendo ha anunciado que la esperada consola llegará el viernes 3 de marzo en todo el mundo. Un nuevo concepto de consola, un híbrido entre sobremesa y portátil que llegará a las tiendas a finales de este invierno y que permitirá a los jugadores empezar la partida en casa y terminarla fuera de ella, con una batería que oscila entre las dos horas y media y las seis horas y media.

Nintendo Switch, además de conectarse al televisor, se puede transformar al instante en una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas. Por primera vez, los usuarios tienen la posibilidad de jugar con su consola doméstica donde quieran y cuando quieran. La batería tiene una autonomía que puede superar las seis horas, aunque puede variar en función de los programas que se utilicen y de las condiciones en las que se haga. Por ejemplo, se puede jugar en torno a tres horas en 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' sin recargar. Fuera del hogar, Nintendo Switch se puede cargar fácilmente enchufando el adaptador de corriente al conector USB de la consola.

Por su parte, la versatilidad de los Joy-Con permite descubrir nuevas formas de jugar: será posible jugar con un Joy-Con cada mano o hacerlo con las dos encajadas en el soporte para mandos Joy-Con para que funcionen como un solo mando. También existe la posibilidad de acoplar a la consola para jugar en modo portátil, y se pueden compartir con amigos para disfrutar en compañía de aquellos juegos que ofrezcan modos para dos jugadores. Cada Joy-Cómo funciona como un mando independiente al tener un conjunto completo de botones y dispone de su propio acelerómetro y giroscopio, lo que posibilita el control por movimiento de manera independiente a izquierda y derecha.