Papá Noel renueva la licencia de piloto

Papá Noel renovó con éxito su licencia de piloto comercial, aprobando un examen escrito además del control de salud -pese a que tenía altos niveles de azúcar- y puede volar para Navidad, dijo este jueves el departamento de transporte de Canadá.

Papá Noel recibió la renovación de manos del ministro de Transporte Marc Garneau, un ex astronauta, según un video publicado en Twitter por Transport Canada.

«Tengo buenas noticias, una vez más te destacaste en tu examen de piloto así que aquí está tu certificado», le dice Garneau a Papá Noel.

El video muestra al anciano completar un examen de visión compuesto enteramente por las letras H y O, y entregando una muestra de orina.

«Tu salud está bien. Los niveles de azúcar están un poquito altos, pero tienes la autorización, así que son buenas noticias», dijo Garneau a Papá Noel, quien respondió con su tradicional risa.

Garneau también le advirtió a Papá Noel sobre distraerse al conducir: «Solo recuerda, no uses tu celular, y no envíes mensajes mientras conduces el trineo a través de los cielos».