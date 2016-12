66.513: el Gordo se va a Madrid

El sorteo, que ha empezado este jueves a las 9.12 horas, ha repartido este año un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones), y los agraciados con el 'Gordo', que ha caído en el número 66.513, recibirán 400.000 euros al décimo. Ha sido vendido íntegramente Madrid.

El segundo premio (125.000 euros al décimo), que ha caído en el número 04.536, ha salido sobre las 11.22 y ha dejado 500.000 euros en premios en Mallorca, a cuatro décimos vendidos uno de ellos en Magaluf y tres en Palma.

Los cuatro décimos sueltos de este segundo premio se han vendido en administraciones de Loterías de la calle Galeón de Magaluf, y en Palma en las situadas en las calles Luca de Tena, Antonio Frontera y Santiago Álvarez (sa Indioteria).

El tercer premio (50.000 al décimo), el 78.748, se ha vendido íntegramente en la población San Adrián de Navarra.

Cuartos premios

Mucho antes, a las 9.15 horas, ha sido un cuarto premio, el 59.444 (20.000 euros al décimo), que ha sido repartido en Palma y Can Picafort, además de en muchas más localidades de la península. En Palma ha sido vendido en las adminitraciones de las calles Aníbal número 5 y Olmos, 53 con Ramblas, 28. En Can Picafort, en la calle Isabel Garau, 22.

Este número ha repartido 200.000 euros en el barrio de Santa Catalina, de Palma. Sergio Rodríguez, dueño de la administración de lotería número 22, situada en el número 5 de la calle Aníbal, ha explicado que se vendieron diez décimos del número agraciado, todos ellos por ventanilla. Así, Rodríguez se ha mostrado muy contento por repartir el premio entre «gente del barrio», y ha explicado que varios de los agraciados se han acercado hasta la administración y le han «invitado a vermú».

La mayoría de los agraciados con este premio son clientes habituales de esta administración, donde el 17 de enero de 2015 se repartió un millón de euros en un sorteo extraordinario.

En Can Picafort, la historia del cuarto premio es curiosa, ya que una señora compró el número agraciado no en ventanilla si no a través de la máquina y cuando salió el 59.444 no le gustó y lo devolvió. La madre del lotero, Ángela Ribas Matas, de 72 años, se lo quedó y la suerte la ha recompensado.

El otro cuarto premio, 07211, ha caído en la administración de la calle Juan XXIII, 76 del Port de Pollença. Ha vendido 14 décimos del número, por lo que ha repartido 280.000 euros. El propietario de la administración de Lotería, Francisco Riutort, ha explicado que este premio se ha vendido a una gran cantidad de vecinos vía máquina. Él mismo se quedó con uno de estos números.

Un quinto premio (6.000 euros al décimo), el 22.259, ha caído, entre otros muchos lugares de España, en la administración de la avenida Joan Miró, 330 de Palma y en la calle Mairata, 33 de Inca.

Otros quintos premios, el 19.152 se ha vendido en la calle Francesc de Borja Moll, 14 de Inca, el 60.272 se ha vendido en la avenida Mercurio de Alcúdia, el 68.891, vendido en la Avenida Alejandro Rosselló, 18 de Palma, y el 03.371 en sa Carroca, en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

Los otros quintos premios que han salido son el 39415, caído en Santa Cruz de Tenerife, Albacete y Madrid, el 70.264 en Valencia y el 91.917.