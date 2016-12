Un español herido en Berlín: "Me ha arrollado y atropellado las piernas"

El español herido en el ataque perpetrado este lunes en un mercadillo navideño de Berlín ha relatado en Twitter los momentos vividos y ha precisado que, a causa del atropello, se ha roto la tibia y peroné de una pierna y el tobillo y la cadera de la otra.

Según ha relatado en su cuenta de Twitter, la víctima, Iñaki Ellakuria, se encontraba junto a dos amigas en el mercadillo de Europa Centre cuando vio que un camión negro entraba por la calzada, arrollando todo lo que encontraba a su paso: «Un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose un par de casetas y arrollando a todo el mundo. Me ha arrollado y atropellado ambas piernas».

«Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenia en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada», escribía también, la madrugada del lunes al martes. Según precisa, el camión le dio «de lleno» y le ha roto la tibia y el peroné de una pierna y el tobillo y la cadera de la otra.

Ellakuria, que ha aprovechado para dar las gracias a todos los que se han preocupado por él, relata que el dolor fue «insoportable», empeorado además por el frío. Eso sí, ha contado que todos los que no resultaron heridos se portaron «de lujo» con ellos, facilitándoles cojines, agua, comida, mantas, gorros y bufandas.

Muchas gracias a los que me habéis preguntado. El camión me ha pillado de pleno. Sólo me he roto tibia peroné (de1) tobillo (otra)y cadera.